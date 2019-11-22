22 ноября на полигоне Капустин Яр будет передан ОТРК "Искандер" представителям ракетного соединения Западного военного округа. По завершению этого действия окажутся оснащёнными данными комплексами все ракетные подразделения Сухопутных войск.В скором времени должны состояться тактические учение, по завершению которых ракетчики отравятся на место постоянной дислокации.