ИА «Ореанда-Новости». Министр просвещения России допустил возможность повторного переноса ЕГЭ. Сергей Кравцов заявил, возможный перенос Единого государственного экзамена зависит от того, сколько продлится дистанционное обучение.

Министр подчеркнул в эфире онлайн-марафона «Домашний час», что данное решение ещё не принято.

Кравцов напомнил, что на сегодняшний день датой сдачи ЕГЭ назначено 8 июня. Дата может быть изменена в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Он также коснулся вопроса ОГЭ и Всероссийских проверочных работ, заявив, что их не отменяют. Однако, скорее всего, они будут проводиться в школах после завершения учебного года.

