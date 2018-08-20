ИА «Ореанда-Новости». В Министерстве просвещения считают, что нельзя искусственно ограничивать до трёх число приёмных детей в российских семьях. Об этом сообщила Ольга Васильева, глава Минпросвещения.



Ранее сообщалось, что разрабатывается законопроект, который с 1 января 2020 года в семье усыновителя ограничат до трёх количество детей, включая и родных, и приёмных. При этом в законопроекте планируют прописать запрет одновременно усыновлять сразу несколько детей, исключением являются только братья и сёстры, а также дети, которые ранее совместно воспитывались в другой приёмной семье.

При этом Ольга Васильева раскритиковала данное решение проекта о сокращении до трёх детей. С её слов, «это неверный» подход. Также она ответила, что документ законопроекта не был согласован с ней.

«Я категорически против количественного сокращения до трех детей, указанного в проекте. Это неверный подход и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения, состав которого формируется. Разработка документа велась министерством образования и науки России, от чьего имени он и был разослан для сбора мнений регионам», – процитировали в пресс-службе Минпросвещения слова Васильевой.

При этом в ведомстве уточнили, что работа над законопроектом продолжится, к ней подключатся Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, и представители профильных комитетов Госдумы РФ, МВД, СК, Генпрокуратуры и Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что ужесточат требования для приёмных родителей, например, коснётся меры по прохождению обязательного психологического обследования.

«Законопроект, нацеленный на совершенствование системы подбора приемных родителей, действительно разрабатывается и содержит ряд мер, нацеленных на защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это, например, меры по прохождению обязательного психологического обследования не только кандидатов в приемные родители, но и тех, кто с ними постоянно проживает», – цитируют в пресс-службе слова Ольги Васильевой.