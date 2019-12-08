08.12.2019, 18:53
В Минске провели митинг за независимость страны Белоруссии от России
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 8 декабря, в Минске прошёл митинг за независимость страны Белоруссии от России, сообщает интернет-портал Tut.by.
Протестующие располагаются возле посольства России в Минске. Количество белорусов составило около 500. Митинг не согласован с белорусскими властями и проходит уже 2 дня подряд с 12-00 по МСК. Белорусы держат в руках флаги бело-красно-белого цвета, которые признаются историческими национальными символами страны. Лозунги митингующих касаются независимости Белоруссии от России.
Информация о несанкционированном митинге была подтверждена пресс-службой российского посольства. Признаков агрессии протестующие не показывали, митинг прошёл мирно.
Протестующие располагаются возле посольства России в Минске. Количество белорусов составило около 500. Митинг не согласован с белорусскими властями и проходит уже 2 дня подряд с 12-00 по МСК. Белорусы держат в руках флаги бело-красно-белого цвета, которые признаются историческими национальными символами страны. Лозунги митингующих касаются независимости Белоруссии от России.
Информация о несанкционированном митинге была подтверждена пресс-службой российского посольства. Признаков агрессии протестующие не показывали, митинг прошёл мирно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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