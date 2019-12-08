Протестующие располагаются возле посольства России в Минске.Белорусы держат в руках флаги бело-красно-белого цвета, которые признаются историческими национальными символами страны. Лозунги митингующих касаются независимости Белоруссии от России.Информация о несанкционированном митинге была подтверждена пресс-службой российского посольства., митинг прошёл мирно.