ИА «Ореанда-Новости». Чиновника из российского Минспорта уволили за то, что он в декларации не указал, что его супруга купила дорогую квартиру в Москве, пишет «Интерфакс».



Генпрокуратура выявила, что первый заместитель директора ФГУП «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта», входящего в структуру Минспорта, предоставил не все данные о доходах.



Так, чиновник скрыл, что его жена приобрела в Москве трёхкомнатную квартиру. При этом расходы по приобретению данной недвижимости существенно превысили заявленный им доход его и членов его семьи за 2014-2016 годы.