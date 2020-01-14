ИА «Ореанда-Новости». В Минюст поступило уведомление о подготовке учредительного съезда новой оппозиционной партии, которая объединит региональных политиков и активистов - Федеративной партии, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что в оргкомитет партии вошли депутат Липецкого областного совета и координатор регионального отделения «Открытой России» Олег Хомутинников, депутат горсовета Набережных Челнов Рузиль Мингалимов и активисты из Мордовии, Воронежа, Твери, Саратова, Орла и Тамбова.



Хомутинников заявил, что членам партии надоело, что вся политическая жизнь сосредоточена в Москве, а на региональные проблемы никто не обращает внимание. «Россия - это регионы. Москва Москвой, но без нас страны нет», - заявил Хомутинников. В 2021 году партия хочет участвовать в выборах в Госдуму.



