ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный диетолог Минздрава назвала главную угрозу для здоровья во время карантина. Об этом сообщают «Известия».

Виктор Тутельян заявил, что граждане России, решившие уйти на самоизоляцию или переведённые руководством на удалённую работу, рискуют быстро набрать лишний вес. Россияне будут лишены элементарной физической нагрузки, которую им давала хотя бы небольшая прогулка пешком до остановки общественного транспорта.

Диетолог отметил, что нормальная калорийность для среднестатистического мужчины, занятого умственным трудом и ведущего малоактивный образ жизни, составляет примерно 2800 калорий. Для женщины, ведущей такой же образ жизни, норма составит 2000 калорий. Тутельян посоветовал снизить калорийность на 200-300 калорий.

Кроме того, эксперт призвал делать физические упражнения, и выходить на пешие прогулки, если есть такая возможность.