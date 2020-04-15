15.04.2020, 22:20
В Минздраве назвали сроки снижения числа заражений в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Министерство здравоохранения РФ составило прогноз исходя из позитивного сценария развития событий.
Если граждане будут соблюдать все меры предосторожности и следовать рекомендациям ВОЗ и Минздрава, переломный момент в Москве может наступить уже в апреле, а в июне — июле 2020 года начнётся снижение количества инфицирования.
Стоит отметить, что на 15 апреля в столице зафиксировано 3388 случаев, на 14 апреля — 2774.
Если граждане будут соблюдать все меры предосторожности и следовать рекомендациям ВОЗ и Минздрава, переломный момент в Москве может наступить уже в апреле, а в июне — июле 2020 года начнётся снижение количества инфицирования.
Стоит отметить, что на 15 апреля в столице зафиксировано 3388 случаев, на 14 апреля — 2774.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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