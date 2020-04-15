ИА «Ореанда-Новости». Министерство здравоохранения РФ составило прогноз исходя из позитивного сценария развития событий.

Если граждане будут соблюдать все меры предосторожности и следовать рекомендациям ВОЗ и Минздрава, переломный момент в Москве может наступить уже в апреле, а в июне — июле 2020 года начнётся снижение количества инфицирования.

Стоит отметить, что на 15 апреля в столице зафиксировано 3388 случаев, на 14 апреля — 2774.