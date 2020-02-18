18.02.2020, 12:13
В Минздраве опровергли информацию о ликвидации стоматологических кабинетов в поликлиниках
ИА «Ореанда-Новости». В Министерстве здравоохранения России опровергли информацию о сокращении числа штатных стоматологов в бесплатных поликлиниках.
По информации, озвученной пресс-службой ведомства, приказ Минздрава обновляет требование к минимальному количеству стоматологов в городских поликлиниках, а не ликвидирует стоматологические кабинеты. Количество врачей-стоматологов будет определяться в отношении каждой поликлиники в зависимости от количества прикреплённых к ней местных жителей.
Минздрав отметил, что если поликлиника располагается в посёлке с маленькой численностью населения, то в ней может отсутствовать штатный стоматолог. Тогда жителям придётся ездить в городскую поликлинику.
По информации, озвученной пресс-службой ведомства, приказ Минздрава обновляет требование к минимальному количеству стоматологов в городских поликлиниках, а не ликвидирует стоматологические кабинеты. Количество врачей-стоматологов будет определяться в отношении каждой поликлиники в зависимости от количества прикреплённых к ней местных жителей.
Минздрав отметил, что если поликлиника располагается в посёлке с маленькой численностью населения, то в ней может отсутствовать штатный стоматолог. Тогда жителям придётся ездить в городскую поликлинику.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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