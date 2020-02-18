По информации, озвученной пресс-службой ведомства, приказ Минздрава обновляет требование к минимальному количеству стоматологов в городских поликлиниках, а не ликвидирует стоматологические кабинеты.Минздрав отметил, что если поликлиника располагается в посёлке с маленькой численностью населения, то в ней может отсутствовать штатный стоматолог. Тогда жителям придётся ездить в городскую поликлинику.