ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава выступил за ограничение продаж табака и алкоголя на время изоляции. Евгений Брюн заявил, что в целях профилактики коронавируса необходимо ограничить продажи алкогольной и табачной продукции на территории всей страны. Слова нарколога передаёт ТАСС.

Брюн отметил, что нельзя убедить всех уменьшить потребление алкогольных напитков, поэтому повлиять на общество можно лишь введя ограничения на государственном уровне. Нарколог подчеркнул, что спиртное и табак облегчают заражение коронавирусом и усугубляют течение болезни, вызванной COVID-19.

Ранее власти нескольких регионов России ввели и расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Они запретили продажу алкоголя с 18:00 до 10:00. В Забайкальском крае розничную продажу алкоголя и вовсе запретили до особого распоряжения.