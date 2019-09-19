ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники министерства здравоохранения России рассчитали дозу алкоголя, употребление которой в течение дня несёт незначительный риск для здоровья.

Женщины могут выпить 200 миллилитров вина крепостью 12 %, мужчины – 900 миллилитров пива крепостью 4,5 %. Данные показатели в пересчёте на стандартные порции (10 грамм чистого спирта) составляют две порции для женщин и три для мужчин. При этом рекомендуется воздерживаться от употребления горячительных напитков не менее 2 дней в неделю.

Специалисты напомнили, что даже употребление спиртного даже в минимальных дозах крайне нежелательно в некоторых ситуациях, например при вождении автомобиля и беременности.