16.12.2019, 16:32
В Минздраве рассказали, когда начнётся эпидемия гриппа
ИА «Ореанда-Новости». Глава Минздрава Вероника Скворцова, что эпидемия гриппа в стране начнётся в конце декабря, пишет «Интерфакс».
Скворцова рассказала, что в последнее время в 13 раз снизилась заболеваемость гриппом, а смертность - более чем в 20 раз. Кроме того, удалось сократить число осложненных и тяжёлых форм гриппа.
Отмечается, что в этом году от гриппа привились 70 миллионов граждан. Это рекордный показатель за последние годы.
Скворцова рассказала, что в последнее время в 13 раз снизилась заболеваемость гриппом, а смертность - более чем в 20 раз. Кроме того, удалось сократить число осложненных и тяжёлых форм гриппа.
Отмечается, что в этом году от гриппа привились 70 миллионов граждан. Это рекордный показатель за последние годы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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