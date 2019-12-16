Скворцова рассказала, что в последнее время в 13 раз снизилась заболеваемость гриппом, а смертность - более чем в 20 раз. Кроме того, удалось сократить число осложненных и тяжёлых форм гриппа.Отмечается, что в этом году от гриппа привились 70 миллионов граждан. Это рекордный показатель за последние годы.