13.11.2019, 12:16
В Минздраве рассказали о нескольких показателях здоровой жизни
ИА «Ореанда-Новости». Врачом Оксаной Драпкиной, работающей на должности главного внештатного терапевта России, были названы несколько основных показателей здорового образа жизни. Таковыми являются употребление фруктов и овощей, отказ от курения, физическая активность.
По словам врача, среди показателей самый высокий коэффициент имеет отказ от курения. Также в списке значатся употребление овощей и фруктов в необходимых количествах и употребление в небольших количествах соли.
Также в числе основных показателей ведения здорового образа жизни присутствуют отказ от злоупотребления алкогольными напитками и физическая активность. Врач советует в день ходить пешком не менее одного часа.
По словам врача, среди показателей самый высокий коэффициент имеет отказ от курения. Также в списке значатся употребление овощей и фруктов в необходимых количествах и употребление в небольших количествах соли.
Также в числе основных показателей ведения здорового образа жизни присутствуют отказ от злоупотребления алкогольными напитками и физическая активность. Врач советует в день ходить пешком не менее одного часа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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