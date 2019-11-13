ИА «Ореанда-Новости». Врачом Оксаной Драпкиной, работающей на должности главного внештатного терапевта России, были названы несколько основных показателей здорового образа жизни. Таковыми являются употребление фруктов и овощей, отказ от курения, физическая активность. 

По словам врача, среди показателей самый высокий коэффициент имеет отказ от курения. Также в списке значатся употребление овощей и фруктов в необходимых количествах и употребление в небольших количествах соли. 

Также в числе основных показателей ведения здорового образа жизни присутствуют отказ от злоупотребления алкогольными напитками и физическая активность. Врач советует в день ходить пешком не менее одного часа.