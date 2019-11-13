По словам врача, среди показателей самый высокий коэффициент имеет отказ от курения. Также в списке значатся употребление овощей и фруктов в необходимых количествах и употребление в небольших количествах соли.Также в числе основных показателей ведения здорового образа жизни присутствуют отказ от злоупотребления алкогольными напитками и физическая активность. Врач советует в день ходить пешком не менее одного часа.