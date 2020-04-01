01.04.2020, 15:39
В Минздраве уведомили, что коронавирус может передаваться половым путём
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Пушкарь, служащий в Минздраве на должности главного уролога, сообщил, что коронавирус может передаваться половым путём, заявлено в публикации РИА Новости. Однако данный путь заражения, сообщает специалист, основным не является.
Пушкарь рассказал журналистам телеканала Россия 24, что коронавирус половым путём передается. При этому им было указано, что нужно чётко понимать, что при начале сближения половой путь не может являться самым главным.
Пушкарь рассказал журналистам телеканала Россия 24, что коронавирус половым путём передается. При этому им было указано, что нужно чётко понимать, что при начале сближения половой путь не может являться самым главным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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