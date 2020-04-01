Однако данный путь заражения, сообщает специалист, основным не является.Пушкарь рассказал журналистам телеканала Россия 24, что коронавирус половым путём передается. При этому им было указано, что нужно чётко понимать, что при начале сближения половой путь не может являться самым главным.