ИА «Ореанда-Новости» На северо-востоке столицы в 12-этажном жилом доме произошёл хлопок газовоздушной смеси.

В МЧС уточнили, что пострадавших при инциденте нет, конструкции строения не повреждены. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

При ЧП были эвакуированы девять жильцов дома. Ранее сообщалось, что спасатели проверяют информацию о хлопке газа на 11 этаже многоэтажного дома на улице Бестужевых.