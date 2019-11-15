15.11.2019, 08:58
В мобильном приложении "Госуслуги" в следующему году появятся суперсервисы
ИА «Ореанда-Новости». На портале госуслуг заявлено о том, что в следующем году мобильное приложение "Госуслуги" появится в новом формате. В сообщении говорится о появлении в приложении суперсервисов. У пользователей в 2020 году появится возможность проводить операции по оплате, используя новые платёжные системы.
В публикации заявляется также о том, что у государственных органов появится возможность подключать к приложению свои сервисы. Изменится и интерфейс приложения, также будут доработаны уже существующие услуги. Заработает услуга "Сканер", которая будет считывать данные банковских карт, QR-коды и документы. Будет запущен в приложении также "Поисковый ассистент", который будет находить информацию с помощью текстовых и голосовых команд.
В публикации заявляется также о том, что у государственных органов появится возможность подключать к приложению свои сервисы. Изменится и интерфейс приложения, также будут доработаны уже существующие услуги. Заработает услуга "Сканер", которая будет считывать данные банковских карт, QR-коды и документы. Будет запущен в приложении также "Поисковый ассистент", который будет находить информацию с помощью текстовых и голосовых команд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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