ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Мосгордумы единогласно проголосовали за кандидатуру Дениса Попова на должность нового прокурора Москвы. Кандидатура Попова была согласована на итоговом заседании в среду, сообщает РИА Новости.

В пользу назначения Попова новым прокурором столицы проголосовали 37 парламентариев. Отмечается, что Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил Попова на этот пост, так как он имеет обширный опыт работы не только в Москве, но и в регионах.