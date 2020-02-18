ИА «Ореанда-Новости». В ряде частных клиник Москвы начали раздавать листовки о том, какие предосторожности надо соблюдать, чтобы защититься от коронавируса, пишет РИА Новости.



Так, в материалах идёт речь о том, что при планировании поездки надо узнать эпидемиологическую обстановку, пить только воду из бутылок, а также есть термически отработанную пищу. Кроме того, там есть советы о мытье рук перед едой и после посещения многолюдных мест.



Напомним, коронавирусом по всему миру заражены более 72 тысяч человек.