По информации, предоставленной пресс-службой администрации Западного округа столицы, в многоквартирных домах стали возникать проблемы, связанные с подачей горячей воды. Было принято решение заменить внутридомовые трубы вне плана, за счёт городского бюджета. В одном из домов, расположенном в Можайском районе, проблема горячего водоснабжения возникла ещё три года назад. Как установили специалисты, в 2008 году здесь был проведён капитальный ремонт, в ходе которого были установлены внутридомовые трубы из материала, непредназначенного для воды температурой свыше 70 градусов по Цельсию. В результате, заменённые трубы последние три года из-за высокой температуры воды начали попросту лопаться. По словам жителей дома, капитальный ремонт оказался некачественным, несмотря на его своевременное проведение.

Работы по замене системы горячего водоснабжения уже начались, их планируют закончить к концу августа. Основные работы заключаются в замене полипропиленовых труб, неспособных выдержать высокие температуры, на оцинкованные металлом. Замена стояка проводится с первого этажа вверх, после чего приступают к ответвлениям по квартирам дома. После того, как вся конструкция будет собрана, начинается подача воды в трубу на выявление разрывов от давления и температуры воды.

По словам фонда капремонта Москвы, замена системы горячего водоснабжения проводится только в том случае, если дом аварийный. В противном случае, необходимо дождаться капитального ремонта дома, чтобы провести соответствующие работы. В настоящее время такой ремонт проходит в более одной тысячи столичных домов, к рамках которого система горячего водоснабжения видоизменилась.