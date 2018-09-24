ИА «Ореанда-Новости». Уже к весне 2019 года все медицинские карты пациентов столичных поликлиник оснастят специальными радиометками. Ранее в Москве в одной из поликлиник протестировали это новшество, оно зарекомендовало себя успешно. Благодаря меткам, проблема с потерей медкарт должна исчезнуть.



RFID-метки появятся на всех медицинских картах поликлиник в Москве к весне 2019 года, эту информацию сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы. Это касается всех детских и взрослых столичных поликлиник, первыми в очереди на модернизацию в октябре будут одна взрослая и одна детская поликлиника.

«Первыми маркировку нанесут в октябре на документы консультативно-диагностической поликлиники № 121 и детской городской поликлиники № 131», — говорится в сообщении на портале правительства Москвы.

С помощью этой RFID-метки можно будет фиксировать местоположение медицинской карты пациента, а также следить за ее перемещением за пределами регистратуры, где она хранится.

Как отмечается, процесс сканирования длится всего несколько секунд, а установка самого чипа занимает около одной минуты.

По словам Алексея Хрипуна, руководителя департамента здравоохранения города Москвы, оснащение карт радиометками снизит риск потери документа и сократит время на его поиск.



В конце июня на портале мэра столицы сообщалось, что московские поликлиники оснастили табло электронной очереди к дежурному врачу. Благодаря ему, можно увидеть количество людей перед вами в очереди.

«Табло электронной очереди к дежурному врачу появились во всех городских поликлиниках. Проект реализуется столичным департаментом здравоохранения и департаментом информационных технологий города Москвы», — сообщалось на сайте правительства.

Первое табло появилось еще в 2017 году, инициатива принадлежала самим горожанам и понравилась пациентам. На сегодняшний момент табло есть во всех поликлиниках столицы. Электронная очередь помогает перераспределять потоки пациентов к врачу без создания очередей. Кроме того, жители Москвы смогут в режиме реального времени отследить число пациентов, ожидающих приема специалиста.