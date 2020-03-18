18.03.2020, 20:49
В московский аэропорт поступило сообщение о «бомбах» в четырёх самолётах
ИА «Ореанда-Новости». В столичный аэропорт Шереметьево поступило очередное анонимное сообщение о «минировании» воздушных судов. На этот раз в сообщении шла речь о бомбах, якобы заложенных в трёх самолётах, летящих в российскую столицу из Екатеринбурга, Иркутска и Новосибирска, а также на борту рейса Москва-Уфа. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.
Анонимное сообщение об угрозе взрыва воздушных судов прислали на электронную почту представителей аэропорта.Напомним, что сообщения о «минировании» самолётов массово поступают в России с 3 марта текущего года. За эти дни сообщалось об угрозах взрывов 25 пассажирских судов, все угрозы были ложными.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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