17.12.2019, 01:37
В московском метро мужчина открыл стрельбу
ИА «Ореанда-Новости». В московском метро мужчина открыл стрельбу, пострадавших нет. Инцидент произошёл на платформе «Косино» на Некрасовской линии в понедельник, 16 декабря.
Мужчина 23 лёт в чёрной куртки достал пистолет и несколько раз стрельнул в туннель. Стрельба была произведена на глазах у сотрудников правоохранительных органов. Нарушителя задержали по горячим следам. В момент происшествия на станции находились люди, никто не пострадал.
Видео со стрельбой было опубликовано на официальном сайте Министерства внутренних дел России. При проведении допроса, россиянин не смог ответить на вопрос, зачем он начал стрелять. На него возбудили уголовное дело по статье за «Хулиганство».
Мужчина 23 лёт в чёрной куртки достал пистолет и несколько раз стрельнул в туннель. Стрельба была произведена на глазах у сотрудников правоохранительных органов. Нарушителя задержали по горячим следам. В момент происшествия на станции находились люди, никто не пострадал.
Видео со стрельбой было опубликовано на официальном сайте Министерства внутренних дел России. При проведении допроса, россиянин не смог ответить на вопрос, зачем он начал стрелять. На него возбудили уголовное дело по статье за «Хулиганство».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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