Мужчина 23 лёт в чёрной куртки достал пистолет и несколько раз стрельнул в туннель. Стрельба была произведена на глазах у сотрудников правоохранительных органов.В момент происшествия на станции находились люди, никто не пострадал.Видео со стрельбой было опубликовано на официальном сайте Министерства внутренних дел России.На него возбудили уголовное дело по статье за «Хулиганство».