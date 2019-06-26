Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

Между 78-летним пациентом и медработником разгорелся конфликт, в результате чего мужчина нанёс ранение сотруднику. Медработник госпитализирован, а нападавшего задержала полиция. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.