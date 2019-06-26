ИА «Ореанда-Новости»  В Москве пожилой мужчина ранил ножом сотрудника клиники в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на  пресс-службу ГУМВД по Москве.

Между 78-летним пациентом и медработником разгорелся конфликт, в результате чего мужчина  нанёс ранение сотруднику.  Медработник госпитализирован, а нападавшего задержала полиция.  Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

 