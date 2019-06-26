26.06.2019, 15:21
В московской клинике пенсионер напал с ножом на медработника
ИА «Ореанда-Новости» В Москве пожилой мужчина ранил ножом сотрудника клиники в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.
Между 78-летним пациентом и медработником разгорелся конфликт, в результате чего мужчина нанёс ранение сотруднику. Медработник госпитализирован, а нападавшего задержала полиция. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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