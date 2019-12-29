В Московской области мужчина погиб, поджигая петарду
ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковье мужчина умер от травм, полученных от хлопка петарды.
СК проводит проверку и устанавливает обстоятельства смерти 33-летнего жителя Подмосковья. По информации правоохранительных органов, мужчина скончался от травм, полученных от хлопка петарды. О несчастном случае сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.
Ольга Врадий сообщила, что 28 декабря некая компания распивала спиртное на частной территории. В это время один из группы поджигал фейерверки и петарды. Одну из петард мужчина поджигал, имея во рту сигарету. Раздался хлопок, после которого мужчина упал. Прибывшие медики зафиксировали его смерть.
Возможно, причиной взрыва петарды стал её поджог искрой от окурка.
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