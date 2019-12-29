ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковье мужчина умер от травм, полученных от хлопка петарды.

СК проводит проверку и устанавливает обстоятельства смерти 33-летнего жителя Подмосковья. По информации правоохранительных органов, мужчина скончался от травм, полученных от хлопка петарды. О несчастном случае сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Ольга Врадий сообщила, что 28 декабря некая компания распивала спиртное на частной территории. В это время один из группы поджигал фейерверки и петарды. Одну из петард мужчина поджигал, имея во рту сигарету. Раздался хлопок, после которого мужчина упал. Прибывшие медики зафиксировали его смерть.

Возможно, причиной взрыва петарды стал её поджог искрой от окурка.