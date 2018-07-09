ИА «Ореанда-Новости». В департаменте здравоохранения в Москве считают, что посещение больных родственниками, является значимым фактором для лечения. Теперь отделения реанимации и интенсивной терапии в Москве открыты для круглосуточного посещения. Однако будут существовать некоторые правила и ограничения.

В Госдуме состоялось пленарное заседание, где рассматривался законопроект, который разрешает всем членам семьи посещать пациентов в реанимациях. Проект в первом чтении принят депутатами.

В столичном департаменте здравоохранения считают, что большое значение в лечении имеет поддержка родных и близких. В связи с этим, откроют доступ в реанимацию каждой больницы в Москве. Для удобства была составлена памятка для родственников, её подготовили специалисты ведомства, каждый стационар получил эту памятку.

Если круглосуточный приём и разрешён, то посетителям всё равно придётся соблюдать ряд требований. Например, при проведении некоторых медицинских манипуляций или реанимационных мероприятий, посетителей всё же не допустят к пациенту. Также существует ряд требований по соблюдению тишины и чистоты в отделении. В больницах вправе попросить посетителей переодеться в специальную стерильную одежду. Посещать пациента большой толпой нельзя, есть ограничение – одновременно в палате может присутствовать не более двух посетителей.

Более подробная памятка будет предоставлена медицинскими сотрудниками в каждом учреждении здравоохранения.





Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь поддержал проект. В 2017 году на базе многих больниц в столице запустили пилотный проект, в рамках которого отрабатывались оптимальные модели взаимодействия врачей и всего медицинского персонала в отделениях реанимации и интенсивной терапии с родственниками пациентов.

Ранее сообщалось, что врачи московских больниц пройдут курсы врачебной этики. Так сотрудники приёмного отделения НИИ им. Склифосовского первые в сентябре научатся грамотно, не вызывая негатива, общаться с пациентами и их родственниками. После такие навыки получат все отделения НИИ и другие учреждения здравоохранения.