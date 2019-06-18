ИА «Ореанда-Новости» Президиум администрации города Москвы принял постановление, в соответствии с которым столица приступит к переходу к раздельному сбору мусора с января 2020 года. Уже к концу декабря 2019 года рядом с жилыми домами и социальными учреждениями будут установлены контейнеры для различных видов отходов: пластиковых, бумажных, картонных, стеклянных, металлических. В дальнейшем запланировано вовлечение в процесс раздельного сбора мусора торговых точек и предприятий, работающих в сфере услуг.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства поручено заключить дополнительные соглашения к государственным контрактам на вывоз мусора, а также сообщить горожанам правила сортировки бытовых отходов.

С начала текущего года в России проводится «мусорная реформа». Ранее три города – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь – получили отсрочку до 2022 года.