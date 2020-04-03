ИА «Ореанда-Новости». В Москве двух генералов обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. СК России предъявил обвинение заместителям начальника следственного департамента МВД РФ Александру Краковскомуи Александру Бирюкову. Также в злоупотреблении полномочиями обвиняется следователь по особо важным делам Александр Брянцев.

Сообщается, что подозреваемые содействовали переводу главы «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве на 10 миллионов долларов, уточняет следствие.

Следователи настаиваю на том, чтобы всех фигурантов дела до 1 июня заключили под стражу. Всех подозреваемых накануне задержало ФСБ. Свою вину обвиняемые отрицают.