ИА «Ореанда-Новости». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в столице 24 человека доставили в больницу из-за контакта с заболевшим коронавирусом россиянином, пишет РИА Новости.



По словам Собянина, ещё 83 человека, у которых подозревают коронавирус, были помещены в карантин.



По последним данным, китайским коронавирусом заболели уже более 87 человек по всему миру, было зафиксировано более трёх тысяч смертей.