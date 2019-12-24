ИА «Ореанда-Новости». Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек госпитализирована с воспалением лёгких, об этом сообщает «Коммерсант».



О госпитализации Волчек рассказал директор театра Игорь Павлов. По его словам, Волчек доставили в Боткинскую больницу. Предварительный диагноз – двустороннее воспаление лёгких.



Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года. В 1972 году стала главным режиссёром театра «Современник», а в 1989 году — его худруком.