Сообщается, что подростка доставили в ОВД по району Алексеевский. Родственники задержанного подростка рассказали, что к нему применяли силу, били и пытались забрать фотоаппарат.Напомним, сегодня в Москве прошёл несанкционированный митинг в поддержку Голунова. По некоторым данным в нём приняли участие около 1200 человек, их низ задержали более 200.