12.06.2019, 21:57
В Москве госпитализировали подростка после задержания на митинге
ИА «Ореанда-Новости». Общественная наблюдательная комиссия Москвы обратилась к прокурору города из-за сообщений о том, что на митинге в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова был задержан подросток, которого потом госпитализировали.
Сообщается, что подростка доставили в ОВД по району Алексеевский. Родственники задержанного подростка рассказали, что к нему применяли силу, били и пытались забрать фотоаппарат.
Напомним, сегодня в Москве прошёл несанкционированный митинг в поддержку Голунова. По некоторым данным в нём приняли участие около 1200 человек, их низ задержали более 200.
Сообщается, что подростка доставили в ОВД по району Алексеевский. Родственники задержанного подростка рассказали, что к нему применяли силу, били и пытались забрать фотоаппарат.
Напомним, сегодня в Москве прошёл несанкционированный митинг в поддержку Голунова. По некоторым данным в нём приняли участие около 1200 человек, их низ задержали более 200.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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