ИА «Ореанда-Новости». Из-за сильных порывов ветра и грозы в Москве упало несколько десятков деревьев, в результате пятерых человек, получивших травмы, госпитализировали, сообщили в экстренных службах региона.

Всего в Москве и области упало свыше 110 деревьев (74 в столице и 42 в Подмосковье), это произошло из-за грозы и ветра, достигающего порывов до 19 метров в секунду. При этом аэропорты функционируют в штатном режиме, однако во время грозового фронта на вылет и прилёт задержали свыше 90 рейсов.