ИА «Ореанда-Новости». Настоящих магов и ведьм в Москве решили «отделить» от аферистов и жуликов. Для этого предлагается создать реестр псевдо-магов и мошенников, которые предлагают подобные экстрасенсорные услуги. Также в Московской городской думе предложили объединить настоящих колдунов в профессиональную ассоциацию, пишет «Агентство Москва».

Такая мера позволит дать правовую оценку действиям магов. Инициатором идеи стал председатель комиссии московского парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

«Должна возникнуть профессиональная ассоциация среди них, которая будет фильтровать нормальных людей от жуликов. Будет публиковать данные на сайте, как это существует в других сообществах, – сказал Палеев.

В качестве примера он привёл мир квестов, где есть профессиональное сообщество. Там организаторы точно знают, кто жулик, а кто действительно оказывает услуги. Аналогичная ситуация с организациями в мире спорта, сообщил Палеев.

«Мне кажется, что если у нас колдунов, магов, чародеев, парапсихологов много в Москве, надо создать уже ассоциацию квалифицированную, которая на просторах интернета в своих ресурсах будет давать оценку тем или иным действиям, публиковать. А дальше люди сами решат, идти к такому человеку или группе людей или не идти», – сказал председатель по делам общественных объединений и религиозных организаций.

С его слов, в Москве «неплохо бы …к сегодняшнему дню уже иметь реестр, где надо публиковать вот этих нерадивых аферистов, чтобы люди могли зайти на сайт и посмотреть честный человек или жулик».

По его убеждению, с помощью таких общественных инструментов можно дать правовую оценку действиям магов.

«Огульно всех хватать мы не имеем права, сажать в тюрьму. Но дать правовую оценку мы имеем право», – заключил Палеев, призвав всех заинтересованных лицам подумать о создании такой ассоциации.

Недавно в Москве удалось раскрыть организованную группу аферистов, которые обманом похищали деньги граждан под видом оказания оккультных услуг. Обманули как минимум 40 граждан. Распространяли рекламу своих услуг на радио и в интернете и даже создали свой кол-центр, куда поступали звонки не только из Москвы, но и из других регионов страны.

Оплата их «мистического обряда» составляла десятки, а иногда и сотни тысяч рублей. Людей «разводили» на несколько сеансов.

– В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности 12 подозреваемых, они были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), — сообщили в московской полиции.