ИА «Ореанда-Новости». Гидрометцентр заявил о «жёлтом» уровне погодной опасности в Москве и области, пишет «Коммерсант».



В ведомстве отметили, что степень интенсивности опасных явлений: "жёлтый" — погода потенциально опасна. Предупреждение в столице будет действовать 9:00 воскресенья, 6 октября, до 9:00 понедельника, 7 октября.



В этот период синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Скорость ветра булет достигать 5–10 м/с, местами порывы будут до 17 м/с.