ИА «Ореанда-Новости». В Москве и области 29 ноября объявили штормовое предупреждение, пишут «Известия» со ссылкой на МЧС.



В регионе ожидаются небольшие осадки, местами будет гололед. Кроме того, синоптики обещают ветер с порывами до 15 метров в секунду.



В связи с ухудшением погодных условий москвичей попросили быть внимательными и осторожными. Сотрудники МЧС призвали водителей и переходов соблюдать правила дорожного движения.