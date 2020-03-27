ИА «Ореанда-Новости». Ещё три человека, заразившихся коронавирусом, были выписаны из больниц в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова рассказала, что двоих выписали из инфекционной клинической больницы №2. Ещё одного отпустили домой из медицинского комплекса в Коммунарке. По словам заместителя столичного мэра, повторные анализы на коронавирус у выздоровевших показали отрицательный результат.

Также Ракова добавила, что все 40 человек, которые вылечились от COVID-19 в России, находятся в удовлетворительном состоянии.

По состоянию на 26 марта известно о 840 случаях заражения коронавирусом в России.

