ИА «Ореанда-Новости». Сильный ветер, который наблюдался в столице в пятницу и субботу, валил 150 деревьев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Пётр Бирюков.



Кроме того, стихия повредила также 36 автомобилей. По словам Бирюкова, пострадавших от непогоды за двое суток не выявлено. Он связам это с предупреждениями МЧС и коммунальных служб.



Всего за это время в столице выпало 26 мм осадков. Уже с завтрашнего дня в Москве обещают потепление.