ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники столичных правоохранительных органов разыскивают женщину, которая облила бывшего молодого человека кислотой. Об этом передаёт «Москва 24».

ЧП произошло на Большой Грузинской улице 10 июня. При этом пара рассталась около года назад, однако женщина отправила экс-бойфренду сообщение с просьбой встретиться. Во время встречи она облила его кислотой и скрылась.

Пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с ожогами 20% тела, сейчас его жизни ничто не угрожает. Однако кислота попала на лицо, плечи, руки и ноги - шрамы могут остаться на всю жизнь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, женщина объявлена в розыск.