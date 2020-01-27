Сообщается, что неизвестные остановили машину в переулке рядом со зданием главка, направили её вперёд и выскочили из автомобиля. В итоге машина врезалась сначала в шлагбаум храма, а потом в угол здания ГУ МВД по Москве.Пострадавших в ходе инцидента нет. Сейчас полиция ищет нарушителей.