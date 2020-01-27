27.01.2020, 18:23
В Москве машина без водителя врезалась в здание главка полиции
ИА «Ореанда-Новости». В столице автомобиль, в котором не было водителя, врезался в здание главка полиции на улице Петровка, пишет «МК».
Сообщается, что неизвестные остановили машину в переулке рядом со зданием главка, направили её вперёд и выскочили из автомобиля. В итоге машина врезалась сначала в шлагбаум храма, а потом в угол здания ГУ МВД по Москве.
Пострадавших в ходе инцидента нет. Сейчас полиция ищет нарушителей.
Сообщается, что неизвестные остановили машину в переулке рядом со зданием главка, направили её вперёд и выскочили из автомобиля. В итоге машина врезалась сначала в шлагбаум храма, а потом в угол здания ГУ МВД по Москве.
Пострадавших в ходе инцидента нет. Сейчас полиция ищет нарушителей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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