ИА «Ореанда-Новости». 20 сентября вечером в центре Москвы водитель Mazda устроил ДТП – на полном ходу вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия спустя десять минут. Предварительная версия ДТП по информации ГИБДД – водитель не справился с управлением. Сам водитель позже рассказал журналистам, что не знает, как так вышло – машину занесло.

Инцидент произошёл на улице Новый Арбат, которая находится в центре столицы в районе дома № 20. Тёмный автомобиль Mazda ехал на большой скорости и протаранил остановку. В это время на остановке не было людей, поэтому никто не пострадал. На данный момент обстоятельства аварии устанавливаются.

«Водитель автомобиля Mazda, по предварительным данным, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта», – сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, уточнив, что обошлось без пострадавших. Источники в экстренных службах сообщают, что скорость автомобиля была высокой.

Остановка сильно повреждена в результате аварии: значительно пострадал каркас конструкции, а стекла на остановке полностью разбиты.

Сотрудникам издания «Вечерняя Москва» удалось пообщаться с водителем и пассажирами. Всего в автомобиле находилось три человека. Они сообщают, что машину занесло на дороге вправо, где и оказалась остановка, а также отмечают, что сотрудники ГИБДД подъехали к месту происшествия спустя десять минут.

«Мы втроем ехали, я сидел на заднем сидении, вдруг машину занесло, и мы влетели в остановку», – рассказал корреспондентам столичного издания один из пассажиров.

«На колесе был скол, и машину занесло вправо. Вообще я давно уже за рулем и подобное у меня впервые. Слава богу, что никого не было на остановке и никто не пострадал», – рассказал водитель Mazda, который пожелал остаться неизвестным.

А в Краснодаре гонка легковых автомобилей привела к смертельному ДТП. Там водитель иномарки Opel решил устроить гонки с автомобилем Lada Priora. В результате водитель Opel не справился с управлением, на высокой скорости врезался в столб, перевернулся и влетел в здание. По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли.