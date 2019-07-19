ИА "Ореанда-Новости" Жители и гости столицы смогут пройтись по городу по следам советского поэта Владимира Маяковского. Эта прогулка стала возможной благодаря выпущенному сервису Maps.Me путеводителю.

Презентация путеводителя была приурочена ко дню рождения советского поэта Владимира Маяковского. Он родился 19 июля 1893 года. В путеводителе отмечены десять точек, которые так или иначе связаны с жизнью и творческой деятельностью поэта. К ним относятся дома, где жил Маяковский и где встречался с другими писателями и поэтами, редакции изданий, которые готовили произведения к печати. Отмечены также и места, связанные с культурным наследием – это музеи и памятники Маяковскому. Например, квартира на Большой Пресне – здесь Владимир Маяковский жил со своей семьёй ещё в годы юности – сейчас это структурное подразделение Государственного музея Маяковского.

Одним из наиболее популярных пунктов посещения стало здание Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Оно примечательно тем, что Маяковский провёл здесь свои учебные годы. Здесь произошло и судьбоносное знакомство с футуристов Давидом Бурлюком, после которого Маяковский окончательно выбирает стезю поэта.

Для того, чтобы прогуляться по тем местам, в которых был Владимир Маяковский, необходимо скачать приложение каталог путеводителей сервиса Maps.Me под названием «Москва Владимира Маяковского». Подсказкой к скачиванию станет раздел «События», а пользоваться приложением можно будет без доступа смартфона к Интернету. Приложение доступно для всех пользователей устройств с системами ОС iOS и Android.

Напомним, что ранее сервис анонсировал путеводитель по Северной столице ко дню рождения русской поэтессы Анны Ахматовой, который состоялся 21 июня.