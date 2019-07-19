Эта прогулка стала возможной благодаря выпущенному сервису Maps.Me путеводителю.

Презентация путеводителя была приурочена ко дню рождения советского поэта Владимира Маяковского. Он родился 19 июля 1893 года. В путеводителе отмечены десять точек, которые так или иначе связаны с жизнью и творческой деятельностью поэта. К ним относятся дома, где жил Маяковский и где встречался с другими писателями и поэтами, редакции изданий, которые готовили произведения к печати. Отмечены также и места, связанные с культурным наследием – это музеи и памятники Маяковскому. Например, квартира на Большой Пресне – здесь Владимир Маяковский жил со своей семьёй ещё в годы юности – сейчас это структурное подразделение Государственного музея Маяковского.

Одним из наиболее популярных пунктов посещения стало здание Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Оно примечательно тем, что Маяковский провёл здесь свои учебные годы. Здесь произошло и судьбоносное знакомство с футуристов Давидом Бурлюком, после которого Маяковский окончательно выбирает стезю поэта.

Для того, чтобы прогуляться по тем местам, в которых был Владимир Маяковский, необходимо скачать приложение каталог путеводителей сервиса Maps.Me под названием «Москва Владимира Маяковского». Подсказкой к скачиванию станет раздел «События», а пользоваться приложением можно будет без доступа смартфона к Интернету. Приложение доступно для всех пользователей устройств с системами ОС iOS и Android.

Напомним, что ранее сервис анонсировал путеводитель по Северной столице ко дню рождения русской поэтессы Анны Ахматовой, который состоялся 21 июня.