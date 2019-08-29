ИА «Ореанда-Новости». Москвич в течение нескольких лет платил штрафы за своего полного тёзку, сообщает «Москва 24».



Штрафы за нарушение правил дорожного движения приходили мужчине по имени Андрей Гусев. Хотя он нарушений не совершал. Мужчина даже два раза оказывался в полиции за то, что он якобы ездил без прав. При этом права отняли у его полного тёзки, с которым даже совпал год рождения.



Эксперты говорят, что такие ошибки возникают из-за проблем в базах данных и неточной работы приставов.