ИА «Ореанда-Новости». В столице России погиб мужчина после того, как забрался в автомобиль с горящим битумом. Он через люк залез в отсек, где находилось горячее вещество.



В Следственном комитете России сообщают, что по предварительным данным погибший мужчина был пьян. Проводится доследственная проверка инцидента, сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошёл ночью 20 октября, с пятницы на субботу. Сообщается, что мужчина шёл по Лучникову переулку в Москве. На этой улице коммунальные службы проводили дорожные работы, в связи с этим там находился автомобиль с кипящим битумом.

Мужчина по неким причинам запрыгнул в люк машины с кипящим веществом.

– По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, — сказала Иванова, её слова цитирует пресс-служба ГСУ СК России.

В данный момент следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснила Юлия Иванова.

Несколько дней назад на севере Москвы пьяный тракторист сбежал после того, как уронил трактор в котлован глубиной два метра на территории строящегося жилого комплекса. В результате инцидента никто не пострадал, трактор достали. Водитель пьян не был.



Также известно, что это единственный несчастный случай в регионе за выходные. Так, в Подмосковье в воскресенье произошло ДТП в результате которого четыре человека погибли и не менее десяти пострадали в результате столкновения автобуса и микроавтобуса.



По данным МВД, это произошло в Дмитровском районе на трассе А-108. По предварительным данным ГИБДД России, столкновение случилось из-за того, что автобус ПАЗ без пассажиров выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Ивеко». Рейсовый автобус «Ивеко» следовал по рейсу №36. Внутри находилось 14 пассажиров. В данным момент следователи выясняют обстоятельства ДТП, возбуждено уголовное дело.