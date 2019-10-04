Мужчина рассказал, что весной этого года случайно увидел, что у его квартиры поменялся собственник. Оказалось, что злоумышленники составили договор дарения и подали его в электронном виде. Они использовали электронную подпись. Хотя Салтовский никакой подписи не имел.Ответчиком по делу стал новый собственник квартиры из Уфы, которому Салтовский якобы подарил недвижимость. Ответчик заявил, что никакого отношения к договору не имеет и подпись не использовал.В итоге суд отменил сделку. Теперь делом занялись правоохранительные органы – они проверяют, как именно произошло дарение.