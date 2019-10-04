04.10.2019, 22:03
В Москве мужчина смог вернуть квартиру, которую потерял после сделки с мошенниками
ИА «Ореанда-Новости». Роман Салтовский из Москвы смог отсудить квартиру, которой он лишился в результате мошеннической сделки, пишет «МК».
Мужчина рассказал, что весной этого года случайно увидел, что у его квартиры поменялся собственник. Оказалось, что злоумышленники составили договор дарения и подали его в электронном виде. Они использовали электронную подпись. Хотя Салтовский никакой подписи не имел.
Ответчиком по делу стал новый собственник квартиры из Уфы, которому Салтовский якобы подарил недвижимость. Ответчик заявил, что никакого отношения к договору не имеет и подпись не использовал.
В итоге суд отменил сделку. Теперь делом занялись правоохранительные органы – они проверяют, как именно произошло дарение.
Мужчина рассказал, что весной этого года случайно увидел, что у его квартиры поменялся собственник. Оказалось, что злоумышленники составили договор дарения и подали его в электронном виде. Они использовали электронную подпись. Хотя Салтовский никакой подписи не имел.
Ответчиком по делу стал новый собственник квартиры из Уфы, которому Салтовский якобы подарил недвижимость. Ответчик заявил, что никакого отношения к договору не имеет и подпись не использовал.
В итоге суд отменил сделку. Теперь делом занялись правоохранительные органы – они проверяют, как именно произошло дарение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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