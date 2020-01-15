15.01.2020, 15:53
В Москве мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»
ИА «Ореанда-Новости». Неизвестный мужчина захватил девушку в заложники в ТЦ «Москва-Сити», пишет «Интерфакс».
Отмечается, что полиции уже удалось её освободить. Полицейские рассказали, что мужчина, угрожая ножом, удерживал женщину в заложниках.
В результате инцидента никто не пострадал, задержанный доставлен в ОМВД для разбирательства. По информации издания, мужчина вложил деньги в финансовую пирамиду и хотел их вернуть таким образом.
Отмечается, что полиции уже удалось её освободить. Полицейские рассказали, что мужчина, угрожая ножом, удерживал женщину в заложниках.
В результате инцидента никто не пострадал, задержанный доставлен в ОМВД для разбирательства. По информации издания, мужчина вложил деньги в финансовую пирамиду и хотел их вернуть таким образом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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