Отмечается, что полиции уже удалось её освободить. Полицейские рассказали, что мужчина, угрожая ножом, удерживал женщину в заложниках.В результате инцидента никто не пострадал, задержанный доставлен в ОМВД для разбирательства. По информации издания, мужчина вложил деньги в финансовую пирамиду и хотел их вернуть таким образом.