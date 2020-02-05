ИА «Ореанда-Новости». По обвинению в измене государству в столице России арестовали Виктора Королева. Об этом сообщает Лефортовский районный суд города Москвы.

Подробности обвинения и хода уголовного дела в отношении россиянина в настоящее время не раскрываются из-за секретности. Королеву Виктору Петровичу, гражданину России, выдвинули обвинения по статье 275 Уголовного кодекса. Сейчас подозреваемый находится под стражей и ожидает рассмотрения судом ходатайства о продлении срока ареста, которое состоится в Москве 6 февраля.

Напомним, что ещё один россиянин, Иван Яцкин, был арестован и обвинен в государственной измене в начале декабря прошлого года. Мужчина был этапирован в Москву для проведения дальнейших следственных действий.