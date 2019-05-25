25.05.2019, 17:29
В Москве на одиночном пикете задержали фотографа «Новой газеты»
ИА «Ореанда-Новости В столице на Арбате задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву, сообщает «Коммерсант».
Ивлева проводила пикет в поддержку политических заключённых из списка Олега Сенцова. Её доставили в отделение. Потом Ивлева рассказала, что её отпустили без составления протокола. Ей пришлось только написать объяснительную.
Ивлева проводила пикет в поддержку политических заключённых из списка Олега Сенцова. Её доставили в отделение. Потом Ивлева рассказала, что её отпустили без составления протокола. Ей пришлось только написать объяснительную.
Сенцова в 2015 приговорили к 20 годам тюрьмы. Его признали виновным в создании террористического сообщества и подготовке к теракту.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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