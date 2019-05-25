Ивлева проводила пикет в поддержку политических заключённых из списка Олега Сенцова. Её доставили в отделение. Потом Ивлева рассказала, что её отпустили без составления протокола. Ей пришлось только написать объяснительную.



Сенцова в 2015 приговорили к 20 годам тюрьмы. Его признали виновным в создании террористического сообщества и подготовке к теракту.