ИА «Ореанда-Новости». В столице в целях борьбы с коронавирусом начали проводить дезинфекцию дворов, пишут «Известия».



Тротуары и дорожки обрабатывают специальным растровом. Так, в Пресненском районе в этот день машины с таким раствором проехали в 7 часов утра и в 19 часов вечера.



Участки, до которых трудно добраться, рабочие обрабатывают из шлангов. Городские власти отметили, что за работ по дезинфекции задействована коммунальная техника.