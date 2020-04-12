ИА «Ореанда-Новости». В Москве за отсутствие социальной разметки оштрафовали первые магазины. Первые административные протоколы были составлены в столице в отношении 18 объектов розничной торговли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Немерюк сообщил, что в Москве были проведены оперативно-профилактические мероприятия, которые выявили нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Немерюк пояснил, что речь идёт о несоблюдении магазинами правил социальной дистанции и отсутствии специальной разметки, которые необходимы для обеспечения безопасности покупателей. Специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов Москвы без исключения, подчеркнул он.