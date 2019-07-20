ИА «Ореанда-Новости». По данным издания, к трём часам дня на митинге собралось более 17 тысяч человек. Очевидцы говорят, что сотрудники полиции специально замедлили проход людей на площадку, однако в МВД это опровергают.



Среди участников акции в том числе те кандидаты, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях: Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Митрохин. Кроме того, на митинг также пришёл и Алексей Навальный.



Напомним, Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, обосновав это тем, что в подписях, которые предоставили кандидаты, большой процент брака. В СПЧ назвали такой подход оценки подписных листов нарушающим волю избирателей.