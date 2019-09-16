ИА «Ореанда-Новости». 32-летний мужчина похитил 13-летнюю школьницу в Москве и четыре дня удерживал её в своей квартире, пишет РИА Новости.



Отмечается, что мужчина запер девочку в квартире, а на просьбы отпустить её, бил и насиловал. В итоге девочка смогла вернуться домой только через четыре дня после похищения. Отпустил ли её похититель или ей удалось сбежать, не уточняется.



Подозреваемого задержали. Установлено, что он из Магнитогорска и ранее был судим за разбой.